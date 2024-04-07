متى يحتاج الشخص أن يلجأ لطبيب نفسي؟.. استشاري في الطب النفسي يوضح

أكد استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين الدكتور “ياسر الدباغ”، أن حياة الإنسان مليئة بالضغوطات النفسية والعصبية، وتكاد لا تخلو حياة إنسان على وجه الكرة الأرضية إلا وفيها ضغوطات.

وأضاف خلال حديثه في برنامج الليوان، أن الشخص إذا ما مر بضغط نفسي معين لفترة طويلة، يتعين عليه أن يذهب مباشرة إلى أخصائي نفسي لمتابعة حالته والاطمئنان عليه.

وأوضح أن الطب النفسي أصبح من الضروريات الآن في العصر الحديث، بسبب تعدد أسباب التعرض للضغوطات النفسية والعصبية، مشددا على عدم التغافل عن زيارة الطبيب النفسي حال التعرض لضغط شديد.