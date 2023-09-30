مثقفو سلطنة عُمان يناقشون واقع الرواية العمانية بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2023

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تناول معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 في يومه الثالث، واقع الرواية العُمانية، وما وصلت إليه فنيًا وأدبيًا، وذلك خلال ندوة حوارية بعنوان”الرواية العُمانية: بانوراما ثقافية وفنية”، عبر أروقة صالون “كيت وكيت الثقافي”، شارك فيها القاص والشاعر زهران القاسمي، والروائية بشرى خلفان، وأدارها الكاتب والإعلامي سليمان المعمري.

واعتبر زهران القاسمي، أن الرواية العُمانية تعيش زخمًا أدبيًا خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث أن أغلب الروائيين من جيل واحد، واستطاعت تحقيق جوائز عربية ودولية عديدة وعلى رأسها البوكر، مبيناً أن الجانب السياسي فاعل في تركيبة الرواية المحلية مثلما كان الحال عربيًا.

وقال: “فكرة الأب الروحي للأدب والرواية ليست قاصرة على الأدب المحلي فقط، وبالنسبة للروائيين العُمانيين يتنوع استخدامهم للأسلوب الفني دون تأطير، ومضامينها ومجالاتها وأشكالها، وأساليب كتابة حبكتها وحوارها، ورسم ملامح شخوصها”.

وذكرت بشرى خلفان، أن الرواية العُمانية كانت بحاجة إلى النضج الفني، وقوة المنتج، ومن ثم استطاعت لفت الانتباه عربيًا، وليس تحقيق الجوائز فقط، مشيرة إلى أنهم تتلمذوا على يد الكثير من الأدباء العرب والرواية والأدب العالمي.

وأفادت بأن الروائيين المحليين مختلفين في استخدام تقنيات وطرق الكتابة والسرد القصصي، لاسيما من ناحية البناء الفني لها وطرائق إجرائها للتعبير عن المضامين الروائية.

من جانبه، ثمن سليمان المعمري استضافة المعرض لبلاده سلطنة عُمان كضيف شرف، موضحاً أن الرواية العُمانية شهدت تألقًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة على الصعيد العربي، رغم العمر القصير نسبيًا.

وبين أن الرواية العمانية مرت بمرحلتين؛ مرحلة التأسيس في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ومرحلة النضج منذ العام 1999م.

وتأتي هذه الندوة الحوارية ضمن مشاركة سلطنة عُمان كضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، والتي تشمل حزمة من الفعاليات والندوات والجلسات الحوارية وورش العمل والمحاضرات الفكرية والثقافية والأدبية والتاريخية والاجتماعية، والأمسيات الشعرية والفنية، ضمن البرنامج الثقافي الذي يمتد طيلة أيام انعقاد المعرض، ويشارك فيها عدد كبير من الأدباء والمثقفين العُمانيين.

يذكر أن جامعة الملك سعود تحتضن، معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في الفترة بين 28 سبتمبر إلى 7 أكتوبر تحت شعار “وجهة ملهمة”، بمشاركة أكثر من 1800 دار نشر وعبر أكثر من 800 جناح من 32 دولة.