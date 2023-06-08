مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يعقد اجتماعه الـ91

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رأس معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل اجتماع مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الـ (91) في مقر الهيئة الرئيس بالرياض.

واستعرض المجلس جدول الأعمال، وناقش عدة موضوعات متعلقة بتطوير التدريب في برامج الهيئة للدراسات العليا “البورد السعودي” بما فيها زيادة الطاقة التدريبية ضمن معايير الجودة الأكاديمية.

كما تابع المجلس مؤشرات أداء الهيئة، واطلع على بعض المشروعات التطويرية بما فيها استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم القرار في تخطيط القوى العاملة الصحية، منوهاً بجهود الهيئة خلال الفترة الماضية، ودورها المهم في رفع كفاءة أعضائها من الممارسين الصحيين بما ينعكس إيجاباً على تحقيق مأمونية وسلامة المرضى، والارتقاء بالممارسة المهنية بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بكفاءة وإنسانية.