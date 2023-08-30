مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية يكلف “العرينان” أمينًا عامًا له

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قرَّر مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية برئاسة حسن بن معجب الحويزي في اجتماعه الـ 125 المنعقد بالرياض، تكليف وليد بن حمد العريان،أمينًا عامًا للاتحاد.

ويمتلك ” العرينان” خبرة عملية تمتد لأكثر من (24) عامًا،تولى خلالها العديد من المناصب القيادية في هيئات ومنظمات حكومية وخاصة محليًّا ودوليًّا مثل وزارة المواردِ البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، والغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية ومركز تنمية الاستثمار بالمنطقة ومجموعة البنك الدولي بواشنطن،كما حصل على الماجستير في مجالات إدارة الأعمال ونظم المعلومات الإدارية من الجامعة الأمريكية بواشنطن وكلية كيلر للأعمال ودورات وبرامج متخصصة في القيادة الإستراتيجية.

وكان يشغل منصب مساعد الأمين العام للعلاقات الدولية باتحاد الغرف مسؤولًا عن ملف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة ودول العالم عبر مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة والمنظمات الدولية واللجنة السعودية لغرفة التجارة الدولية (ICC) .