مجلس الأمن الدولي يرفض وقف إطلاق النار في غزة بسبب الفيتو الأمريكي

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صوّت مجلس الأمن الدولي، منذ قليل، برفض مشروع قرار جزائري يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بسبب استخدام واشنطن لحق النقض “الفيتو”، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”، منذ قليل.

وانطلقت جلسة لمجلس الأمن الدولي، منذ قليل، للتصويت على مشروع قرار جزائري، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وقال السفير عمار بن جامع، مندوب الجزائر بمجلس الأمن، إن “مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة تتويج لمناقشات مكثفة بين الدول الأعضاء بالمجلس”، لافتًا إلى أن مشروع القرار يشمل وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات لكل مناطق قطاع غزة.

وأضاف مندوب الجزائر بمجلس الأمن، خلال كلمته أمام جلسة يعقدها مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، ونقلتها قناة “القاهرة الإخبارية” على الهواء مباشرة، أن “مشروع القرار يتضمن رفض التهجير القسري للفلسطينيين، والامتثال للإجراءات المؤقتة التحفظية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية”.

وتابع السفير عمار بن جامع، قائلاً إنه “انقضى ما يقرب من شهر بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية دون أن نرى أي بارقة أمل لإنهاء الحرب على قطاع غزة”.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي، وسط عجز أممي ودولي عن إجبار آلة الحرب الإسرائيلية على التوقف بسبب لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى استخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن، ما أدى إلى حصيلة ضحايا مرعبة بين المدنيين الفلسطينيين لم يشهدها التاريخ الحديث من قبل، بلغت 29195 شهيدا و69170 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.