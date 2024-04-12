مجلس الأمن يدعو إلى رفع العوائق أمام وصول المساعدات إلى غزة

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دعا مجلس الأمن الدولي، إلى رفع جميع العوائق فوراً أمام وصول المساعدات إلى غزة.

وأعرب أعضاء المجلس، في بيان اليوم، عن قلقهم بشأن الوضع الإنساني الكارثي والمجاعة الوشيكة بغزة، مطالبين بحماية العاملين في المجال الإنساني.

وفي السياق، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن استنكارهم وقلقهم “العميق” إزاء مقتل موظفي منظمة “المطبخ المركزي العالمي”، في غارة إسرائيلية على قطاع غزة مطلع أبريل الجاري.

وأعلن أعضاء المجلس أن حصيلة الضحايا من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية بلغت في غزة 224، داعين في البيان إلى محاسبة المسؤولين عن كل هذه الوفيات، وضرورة أن يكون التحقيق في جريمة القتل شفافاً وشاملاً ومعلناً بشكل كامل.