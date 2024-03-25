مجلس الأمن يعتمد قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

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بعد اكثر من خمسة أشهر من الحرب، تبنى مجلس الامن الدولي الاثنين قراره الأول الذي يطالب فيه بـ “وقف فوري لإطلاق النار” في غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو).

والقرار الذي أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد، “يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان” الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن “يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار”، و”يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.

وأعرب مجلس الأمن عن “قلقه العميق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة”.

كما طالب المجلس بالإفراج غير المشروط عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وامتنعت الولايات المتحدة، التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، عن التصويت اليوم الاثنين، الأمر الذي ساهم في تبني القرار بعدما صوتت الدول الـ14 الأخرى في المجلس لصالحه.

ويزيد القرار، وهو قرار ملزم وفقا للقانون الدولي، من الضغط الدولي على طرفي الصراع، إسرائيل وحماس.