مجلس الوزراء العرب لشؤون المناخ: حريصون على تطبيق مبادرة الإنذار المبكر للجميع

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أكد مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ، حرص الدول العربية على التفاعل الإيجابي مع مبادرة الأمم المتحدة “الإنذار المبكر للجميع” كآلية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من المخاطر المترتبة على الطقس، التي صدرت خلال مؤتمر شرم الشيخ للمناخ “كوب 27″، داعياً في الوقت ذاته إلى مزيج من التنسيق والفعالية في تنفيذ الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث على المستويين الوطني والإقليمي.

جاء ذلك في القرارات الصادرة عن الدورة الثالثة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ التي عقدت أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الصومال.

وعبر الوزراء ورؤساء الوفود وممثلو المنظمات العربية -المشاركة في الاجتماع- عن القلق تجاه تزايد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في جميع أنحاء العالم، ومن بينها المنطقة العربية، وما يترتب عليها من كوارث وخسائر وأضرار بمئات المليارات من الدولارات.

ودعا المشاركون إلى تطوير وتحديث خدمات الأرصاد الجوية في دول المنطقة؛ لإتاحة بيانات دقيقة تساعد في مجابهة مخاطر الطقس الحاد، مؤكدين ضرورة تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين دول المنطقة في مجال نظم الإنذار المبكر.