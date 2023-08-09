مجلس جامعة الملك خالد يعقد اجتماعه الحادي عشر ويقر ميزانية 2024

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نيابة عن معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، رأس معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي اليوم الاجتماع الحادي عشر لمجلس الجامعة، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام بن عبدالله البسام، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي – أمين مجلس الجامعة – الدكتور حامد بن مجدوع القرني، أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

وأبان القرني أن من أبرز التوصيات التي اتخذها المجلس، التوصية بالموافقة على ابتعاث وتمديد ابتعاث وإنهاء ابتعاث وإلحاق عدد من المعيدين والمحاضرين، والموافقة على منح درجة الماجستير ودرجة الدكتوراة لعدد من طلاب وطالبات الدراسات العليا، وعرض مشروع ميزانية الجامعة المقترح للعام المالي ١٤٤٥/١٤٤٦هـ (٢٠٢٤م).

كما أوصى المجلس بإقرار القواعد التنفيذية للائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، والموافقة على تعديل مسميات البرامج المهنية بكلية التربية، والموافقة على اعتماد خطة النشاط اللامنهجي للجامعة للعام الجامعي 1445، إضافة إلى تعديل بعض خطط برامج البكالوريوس وفقًا للنظام الفصلي.