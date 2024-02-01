مجلس شؤون الأسرة يطلق الحملة التوعوية “مالك حق” في نسختها الثالثة

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أطلق مجلس شؤون الأسرة اليوم بدعم من برنامج تنمية القدرات أحد برامج رؤية السعودية 2030 وبمشاركة عدد من الجهات المعنية والشركاء؛ الحملة الإعلامية للتوعية بمخاطر التنمر تحت شعار “مالك حق”، وتستمر فعالياتها حتى 14 فبراير الجاري.

تهدف الحملة الممتدة على مستوى المملكة إلى رفع وعي المجتمع بمخاطر التنمر وأهمية مواجهته، وتعزيز دور الأسرة في التصدّي له بشكل فعال، وتستهدف برسائلها التوعوية الفئات الرئيسة وهي أولياء الأمور، الأطفال، والتربويين، إضافة إلى أفراد المجتمع بشكل عام، وذلك من أجل تفعيل دورهم في الحدّ من التنمر بالأساليب السليمة، وتزويد الأطفال بالمهارات الضرورية والإرشادات الصحيحة؛ لمواجهة هذا السلوك العدائي الذي يتسبب في إلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالأطفال، ويمتد تأثيره الضار على أدائهم الأكاديمي وعلاقاتهم الاجتماعية.

تتكوّن خطة الحملة من ثلاث مراحل، كل مرحلة منها تمثّل محورًا واحدًا، حيث يتناول “محور الوقاية” التوعية بالمفهوم الصحيح للتنمر والتعرف على علاماته وأنواعه، ويختص “محور الحماية” بموضوع الاستجابة والطريقة الصحيحة للتعامل مع مواقف التنمر والإجراءات المناسبة، ويُعنى “محور الدعم” بتعزيز دور الأسرة في تقديم الدعم العاطفي والمعنوي في حالات تعرض الأطفال للتنمر.

تشمل الحملة إقامة عدد من ورش العمل التدريبية، وتوظيف كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة فضلًا عن منصات التواصل الاجتماعي في نشر المحتوى التوعوي والتثقيفي، الذي يتضمن تصاميم ومقاطع فيديو موجهة للأطفال وأسرهم، وذلك بمساهمة أكثر من 50 شريكًا من الجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات الحكومية، والخاصة، والقطاع غير الربحي.

وبهذه المناسبة أوضحت د. ميمونة بنت خليل آل خليل الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة أن هذه الحملة هي النسخة الثالثة التي يطلقها المجلس في إطار مكافحة التنمر، وتأتي امتدادًا لجهود المجلس في التوعية باعتبارها أحد المسارات الاستراتيجية، وأكّدت أنّ نشر الوعي بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم، والتوعية بأهمية القضايا الأسرية وسبل معالجتها، من أهم الأدوار المنوطة بالمجلس، في سبيل سعيه الحثيث لتمكين الأسرة وتعميق تماسكها، والحفاظ على هويتها وقيمها، وتحسين مستوى جودة الحياة لديها.

الجدير بالذكر أن مجلس شؤون الأسرة يرتبط تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويسعى لتجسيد رسالته المجتمعية من خلال تقديم البرامج والخدمات الممكنة للأسرة والجهات المعنية بها، وبناء المبادرات التكاملية لتعزيز دورها في عملية التنمية المستدامة وفق رؤية السعودية 2030.