مجلس شؤون الأسرة يعقد اجتماع مجلس الإدارة الـ 21

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ترأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأحد، الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس إدارة مجلس شؤون الأسرة والأول خلال العام 2024، بحضور سعادة الأمين العام للمجلس الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، وكافة أعضاء المجلس.

ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلّع على التقدم المحرز في الاستراتيجية الوطنية للأسرة.

واستعرض كذلك تقارير المشاريع والمبادرات الخاصة بالأسرة ومؤشرات الأداء المتعلقة بها، إضافة إلى جملة من الموضوعات ذات العلاقة.

وأكد المهندس “الراجحي” خلال الاجتماع، أهمية بناء المبادرات التكاملية والشراكات الفاعلة بين المجلس والجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، وشدّد على أهمية تضافر الجهود لإعداد وتنفيذ المشروعات الهادفة لتمكين الأسرة من القيام بدورها في مسيرة البناء والتنمية ،والمحافظة على القيم المجتمعية.

كما دعا إلى مواصلة العمل على رصد التحديات والقضايا المؤثرة على كافة مكونات الأسرة .

وفي ختام الاجتماع وجه معالي الوزير شكره لجميع أعضاء المجلس وبارك جهودهم التي تسهم في رفع جودة حياة الأسرة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.