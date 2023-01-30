مجمع إرادة بالرياض: أكثر من نصف مليون خدمة تم تقديمها للمستفيدين خلال عام 2022م

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أوضح مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثالث أن مجموع الخدمات التي قدمها لمستفيديه بلغ خلال العام الماضي 2022م أكثر من نصف مليون خدمة ما بين علاجية وتأهيلية ووقائية وتوعوية.

وبين المدير التنفيذي للمجمع الدكتور حسن بن رافع الشهري، أن الخدمات شملت استقبال (33336) حالة في قسم الإسعاف والطوارئ، ما بين حالات علاج الإدمان والحالات النفسية، للرجال والنساء والمراهقين.

وشملت استقبال (58242) حالة في العيادات الخارجية، إضافةً لتنفيذ زيارات للمريضات والمرضى النفسيين في منازلهم بلغ عددها (7422) زيارة عبر الفرق العلاجية في الرعاية الصحية المنزلية، حيث استفاد منها (688) مريضاً ومريضة، كما قدم المجمع خدمة العلاج بأجر واستفاد منها (3187) مراجعاً ومراجعة، واستفاد من خدمة العيادات الافتراضية والطب الاتصالي (3294) حالة، وقام المجمع بفتح (8705) ملفات جديدة.

وأضاف الشهري، أن الخدمات شملت صرف (137015) وصفة طبية للمرضى، أكثر من 10% منها تم إيصالها إلى المرضى في منازلهم، كذلك إجراء (189036) فحصاً مخبرياً، وإعداد (13216) تقريراً ما بين مدني وجنائي، وبلغ عدد من تمت خدمتهم من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الاستقبال الرئيسي بالمجمع (20450).

وفيما يخص خدمات التأهيل, أفاد أنه جرى تقديم الخدمة للمستفيدين من برنامج منزل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة والبالغ عددهم (2358) متعافياً من الإدمان، وتقديم خدمات التأهيل الطبي والأنشطة لـ (14919) مستفيداً ومستفيدة، كما جرى تقديم (2881) خدمة ونشاط لناقهي الأمراض النفسية بمركز الإخاء.

وأشار إلى أن الخدمات التي نفذها المجمع شملت الجانب الوقائي والتثقيفي، حيث بلغ عدد المحاضرات التوعوية والتثقيفية التي نفذها المجمع (65) محاضرة استفاد منها (5840) مستفيداً، وتم تقديم خدمة التوجيه والإرشاد الأسري لـ (14356) مستفيداً ومستفيدة، فيما بلغ عدد الردود الخاصة عبر حساب المجمع على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” 4132 رداً، وبلغت خدمات التواصل والإعلام (715) خدمة، كما أن إدارة تجربة المريض تعاملت مع (1324) ملاحظة ومقترحاً وإغلاقها بنسبة 100%، وتطرق لعدد المستفيدين من البرامج التدريبية المقدمة في المجمع والذين بلغ عددهم (5927) متدرباً ومتدربة.

وأكد الدكتور حسن الشهري أن المجمع يبذل قصارى جهده لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين والمستفيدين وتطوير برامجه المقدمة وتجويدها، وبما يسهم في حصول المريض على الخدمة التي يستحقها لمساعدته للعودة إلى المجتمع عضواً نافعاً، مشيراً إلى أن المجمع نفذ خلال العام الماضي (33) مشروعاً تحسينياً أسهمت في تطوير العمل والأداء المقدم للمرضى والمراجعين.