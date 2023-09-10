مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة صالح كامل الإنسانية

المناطق_ماهر عبدالوهاب

بحضور معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، عضو مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، تم التوقيع بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ومؤسسة صالح عبد الله كامل الإنسانية على مذكرة تفاهم بحضور نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأستاذ محي الدين صالح كامل؛ وذلك لتوظيف إمكانيات وخبرات الطرفين في إحياء اللغة العربية للطفل وتعزيزها، وتفعيل دور الشراكة الإستراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي.

مثّل المجمع في التوقيع الأمين العام المكلف الأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، بينما مثّل المؤسسة الرئيس التنفيذي الأستاذ همام بن خالد زارع.

تهدف مذكرة التفاهم، إلى تعزيز التعاون في عدة مجالات تستهدف الاطفال مثل: بناء المنصات والأدوات التعليمية الإثرائية للغة العربية للطفل، بناء معجم رقمي مصور وناطق للغة الطفل، نشر الكتب الموجهة إلى الأطفال في المجالات ذات الأولوية، مثل: أدب الطفل، وتعزيز اللغة العربية لدى الأطفال، ونحوهما إضافة إلى التعاون في دعم الابتكارات الرقمية في تعليم اللغة العربية للطفل.

يذكر في هذا السياق أن مذكرة التفاهم تأتي انسجاماً مع أحد الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة صالح عبد الله كامل الإنسانية وهو إحياء اللغة العربية من خلال إثراء المحتوى الرقمي العربي وتطوير أدوات تعليم مبنية على الأدلة العلمية، كما تندرج ضمن مبادرات مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وشراكاته الإستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة بالتنمية اللغوية العربية، الهادفة إلى زيادة مستوى الاستخدام والإتقان للغة العربية، وتعزيز حضورها، والمحافظة عليها، وإبرازها ونقلها إلى الأجيال المقبلة بصفتها مكونًا للهوية الوطنية لدى السعوديين، على نحو ينسجم مع برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد أهم برامج رؤية السعودية 2030.