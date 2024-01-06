مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُنظم شهر اللغة العربية في جمهورية إندونيسيا

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يُنظم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، خلال الفترة من 07 يناير الجاري وحتى 02 فبراير المقبل فعالية “شهر اللغة العربية في جمهورية إندونيسيا” في مدينتي “جاكرتا” و”مالانج”، تتضمن برنامجًا علميًا يتكوّن من مجموعة من الأنشطة العلمية التي تقام مع عدة جهات تعليمية لتطوير مناهج تعليم اللغة العربية، وتحسين أداء معلميها، وتعزيز وجودها وزيارة بعض الجامعات الإندونيسية التي لديها أقسام وبرامج في اللغة العربية.

وأشار الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي إلى أن المجمع ينشط في مسارات عدة لنشر اللغة العربية محليًّا وعالميًّا؛ ومن بينها هذا البرنامج الذي يسعى إلى التعريف بالمجمع وأنشطته في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والوقوف على جهود المملكة في خدمة العربية وعلومها حول العالم، والعمل المباشر على تدريب المعلمين ورفع كفاياتهم التدريسية، وتحقيق التقدّم في نواتج تعلّم اللغة العربية لدى المتعلمين.

ويعقد المجمع بالتعاون، مع جامعة هداية شريف الإسلامية الحكومية، مسابقة علمية مصاحبة تستهدف متعلمي اللغة العربية، وتنقسم إلى ثلاثة محاور: محور الإلقاء، ومحور السرد القصصي، ومحور الخط العربي؛ وذلك للتكامل مع أهم إصدارات المجمع المعنية بهذا المجال، ونشر استخدام المتعلمين لها.

ويعقد البرنامج على مدى أربعة أسابيع ثلاثة منها لمدينة جاكرتا، وأسبوع واحد لمدينة “مالانج”، ويشمل تنفيذ أربع دورات تدريبية للمعلمين وحلقتي نقاش، تركز على توظيف إستراتيجيات التعلم النشط في تعليم اللغة العربية لغة ثانية وتعزيز ممارساتها، وتطوير كفايات معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، إضافة إلى تقديم أربع دورات تدريبية للمتعلمين مخصصة لتنمية مهارات “الاستماع – التحدّث – القراءة – الكتابة).

ويأتي “شهر اللغة العربية في جمهورية إندونيسيا” ضمن مشروع “برامج علمية حول تعليم اللغة العربية” يُشرف عليه مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ويتسق في وصفه وأهدافه مع الأمر السامي الكريم بوضع تصور وخطة شاملة لتنفيذ (شهر اللغة العربية) في جمهوريات آسيا الوسطى، بعمل مؤتمر حول اللغة العربية، وعقد دورات تدريبية، وبرامج لنشر اللغة والثقافة العربيتين فيها.