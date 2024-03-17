مجموعة روشن تعلن تبرعها بمبلغ ثلاثين مليون ريال للحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان

المناطق_الرياض

أعلنت مجموعة روشن العقارية المطور العقاري الرائد في المملكة، وإحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن مساهمتها في الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) في نسختها الرابعة لعام 2024 والتي انطلقت برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإعلان تبرعه الكريم بمبلغ 40 مليون ريال، تبعه تبرع سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمبلغ 30 مليون ريال. ومن ثم أعلنت مجموعة روشن تبرعها بمبلغ 30 مليون ريال لصالح الحملة.

يعكس هذا التبرع للعام الثاني في الحملة الوطنية للعمل الخيري التزام المجموعة بمبادئ التمكين والاستدامة، وتفعيل مساهمة المجموعة الفاعلة في دعم المبادرات والبرامج الوطنية الرائدة التي تهدف إلى تمكين المجتمع ورفع جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تفعيل وتأصيل المسؤولية الإجتماعية وتمكين القطاع غير الربحي. كما يأتي هذا التبرع لاستكمال عام مليء بالمبادرات النوعية والمميزة، عمل عليها برنامج “يحييك” ومنصة إحسان في العام الماضي، وشملت دعم أكثر من 27 برنامجاً نوعياً تم تنفيذها في 7 مناطق حول المملكة، بالتعاون مع عشرات الجهات من القطاع الثالث، كان أبرزها ترميم 100 منزل في مختلف مدن المملكة ودعم الحملة الوطنية لسرطان الثدي والعيادات المتنقلة وأجهزة غسيل الكلى، ودعم عدة برامج من أجل تمكين ودعم ذوي الإعاقة ومشاريع حفظ النعمة، والتي استفاد منها أكثر من 37 ألف مستفيد حول المملكة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل بمجموعة روشن، غادة الرميان، أن هذا التبرع يأتي في إطار المبادرات التي تفخر ” روشن ” بالمشاركة فيها بشكل فاعل، وهي انعكاس لما تقوم به المجموعة كأحد المشاريع الكبرى في المملكة، ويعبر عما توليه من اهتمام للمساهمة برفع جودة الحياة في مشاريعها وفي المجتمع ككل. وكان إطلاق المجموعة لبرنامج “يحييك” للمسؤولية الاجتماعية والذي يحتفل اليوم بعامه الثاني، دليلاً على التزام المجموعة بدعم التنمية المجتمعية وتمكين الاستدامة، وتفعيل الاستثمار المسؤول في الإنسان والمكان بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأضافت: ” نؤمن في روشن بأن الإنسان هو أساس التطوير والتنمية للمجتمعات. ومن هنا كان التزامنا في برنامج يحييك بصناعة أثر مستدام يمتد لكافة أفراد مجتمعنا ويضع الإنسان في محور أعمالنا ومبادراتنا، وتطوير مبادرات نوعية بالشراكة مع القطاع غير الربحي في مختلف مناطق المملكة، وبمساهمة فاعلة من منسوبي المجموعة المتطوعين في برنامج سفراء يحييك، حيث يهدف البرنامج بشكل رئيسي إلى تأصيل العمل الاجتماعي والتنموي كركيزة أساسية في عمل روشن المؤسسي”.

وتعتزم “روشن” هذا العام تدشين العديد من البرامج والمبادرات في مجالات جديدة كالتعليم والإبتكار ودعم الاستدامة من خلال توسيع نطاق “مبادرة روشن الخضراء” وتشجيع البرامج الحرفية والفنية في المجتمع، بالإضافة إلى استمرار دعم البرامج الحالية في مجال الترميم والصحة العامة والرياضة المجتمعية ودعم ذوي الإعاقة والتدريب والتمكين.