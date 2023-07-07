مجموعة “فاغنر” العسكرية ما زالت تجند.. وشعبية زعيمها لم تتأثر.. هل تنبعث المجموعة من رماد تمرد فاشل؟

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، يكشف عن إمكانية تمرد مجموعة “فاغنر” من جديد.

وذكرت أنه على الرغم من فشل التمرد على الحكومة الروسية، إلا أن مجموعة “فاغنر” لا زالت تقاوم وكأن شعبية زعيمها لم تتأثر.

وبينت أنه رغم نفيه إلى “بيلاروسيا” بعد فشل تمرده، فإن تقارير أجنبية أكدت أنه بعد أيام من عملية التمرد، مازالت مراكز التجنيد في المدن الكبرى في سيبيريا ثالث أكبر مدينة روسية، تعمل على تجنيد أعضاء للانضمام إلى المجموعة وسط ترحيب كبير من أهالي المنطقة.

وأفادت بأن عناصر “فاغنر” قد يعملون مع الجيش الروسي من خلال إبرام عقود مع وزارة الدفاع، بعد وعد الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، في أحد خطاباته بعد التمرد بالتساهل مع من رفض التمرد.