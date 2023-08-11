محاضر أرصاد جوية في الأكاديمية البحرية الأردنية: القارة القطبية الجنوبية تشهد تغييرات مناخية خطيرة من الممكن أن تتسبب في كارثة عالمية

أكد الدكتور “جمال الموسى” المحاضر في الأكاديمية البحرية الأردنية في مجال الأرصاد الجوية، أنه يجب على الجميع أن يهتم بالتغيرات المناخية التي تحدث للقارة القطبية الجنوبية.

وأضاف خلال حديثه في برنامج MBC في أسبوع، أن القارة القطبية الجنوبية تشهد تغييرات مناخية خطيرة من الممكن أن تتسبب في كارثة عالمية.

وأوضح أن التغير المناخي في القطب الجنوبي، خلف ذوبان في الكتلة الجليدية التي تحتويها القارة، مما قد يشكل خطرا كبيرا على مستقبل الدول المجاورة لها.

وبين أن انهيار الكتلة الجليدية السميكة التي تحتويها القارة القطبية الجنوبية، من الممكن أن يتبعه تأثيرات بيئية كارثية على جميع دول العالم.