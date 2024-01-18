محافظة العلا تعيش موسم حصاد الحمضيات بعدد مزارع يبلغ أكثر من 4 آلاف مزرعة

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تشهد محافظة العلا خلال هذه الأيام مرحلة الحصاد الموسمية للحمضيات، التي تغطي أكثرمن 800 هكتار، وهي ثاني أهم محصول فاكهة بعد نخيل التمر، وتمثل 30% من إجمالي إنتاج المملكة من الحمضيات المتنوعة.

ويوجد في محافظة 4700 مزرعة تحوي أكثر من 200 ألف شجرة حمضيات من أبرزها البرتقال واليوسفي والليمون الحلو والليمون الشعيري والبنزهير والجريب فروت والشادوك والملكي والترنج، فيما تصدر المحافظة قرابة 15 ألف طن الحمضيات في الداخل والخارج.

وتقيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا في كل عام مهرجانًا متخصصًا للحمضيات، الذي يبرز مكانة العلا الزراعية التي اكتسبتها منذ آلاف السنين، يعرض من خلاله المزارعون محاصيلهم، حيث تولي الهيئة للقطاع الزراعي أهمية كبرى من خلال دعم الفرص الاقتصادية ورفع التنافسية فيما بينهم.