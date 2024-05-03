محافظة جدة تستضيف معرض سيريدو العقاري 2024

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تستضيف محافظة جدة النسخة الثانية من معرض سيريدو العقاري 2024، الذي تنظمه غرفة جدة خلال الفترة من 14 إلى 17 مايو، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص ونخبةً من المطورين العقاريين والجهات التمويلية، وذلك في مركز جدة للمنتديات والمعارض.

ويعد معرض سيريدو منصة حيوية لتعزيز التطور في القطاع العقاري بالمملكة، حيث يلعب دورًا هامًا في دعم استدامة الازدهار الاقتصادي من خلال عرض فرص استثمارية متنوعة وجذابة في جميع أنحاء المملكة.

ويهدف المعرض إلى إيجاد بيئة عقارية غنية تُتيح للشركات العقارية التفاعل مع بعضها البعض والتواصل مع شرائح واسعة من المستثمرين والعملاء، تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري في إطار رؤية المملكة 2030.

وتتميز النسخة الثانية من المعرض بمشاركة عدد أكبر من المتحدثين، وعقد المزيد من حلقات النقاش وورش العمل المتخصصة، مما يوفر منصة مثالية لقادة صناعة التطوير العقاري لعرض مشاريعهم وابتكاراتهم الحالية والمستقبلية.

ويجمع معرض سيريدو نخبة من المطورين العقاريين والخبراء المتخصصين وصناع القرار في مجال العقار، ما يجعله وجهة مثالية للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية عقارية واعدة.