محافظة صبيا تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني

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أنهت محافظة صبيا استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني 93، الذي يصادف ٢٣ من سبتمبر الجاري تحت شعار “نحلم ونُحقق”.

وتضمنت الاستعدادات تجهيز وتزيين طرقات وشوارع وميادين المدينة بالأعلام الوطنية والإضاءات الخضراء والإنارات التفاعلية ولوحات التهنئة.

كما قامت بتركيب ٤٢٥ كشافاً للإنارة، و٣٠٠ مجسم جمالياً في الميادين الرئيسية، و٢٣٣ لوحة من لوحات التهنئة في الشوارع والطرقات، و١١٠٠ علم في الطرق الرئيسية والتقاطعات الحيوية والميادين، و ١٢٧٠٠ متر طولي من ليات الزينة وزعت في عدد من المواقع، إلى جانب إنارة مبنى البلدية بالإضاءات الخضراء.

وتنظم بلدية صبيا بالتعاون والتنسيق مع الجهات والقطاعات المختلفة بالمحافظة مساء السبت المقبل، فعاليات مفتوحة مصاحبة على امتداد مسار جادة صبيا بحديقة الملك فهد، والعديد من الفعاليات.