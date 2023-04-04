محافظِ الخرج يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

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استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، محافظ الخرج في مكتبة بالمحافظة اليوم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، وأعضاء وحدة أعمال تشغيل المدن الصناعية.

وقدم المهندس العرقوبي نبذة عن مشاريع “مدن” والخطط المستقبلية بالمحافظة والمنتجات الصناعية والخدمات اللوجستية الممكنة للصناعة، ودور “الهيئة” في تمكين الصناعة بالمحافظة والمملكة، بالإضافة إلى دورها في تعزيز معايير برنامج جودة الحياة بالمدن الصناعية، وتمكين دور المرأة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وأكد سموُّه دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تطوير منظومة الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل من خلال هذا القطاع، مثمنًا جهود الهيئة في تطوير مشاريع المدن الصناعية وتطويرها تقنيًّا؛للإسهام في بناء مستقبل مزدهر.