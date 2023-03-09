محافظ الأحساء يتفقّد مركز حرض

المناطق_المنطقة الشرقية

تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، مركز حرض ، وذلك ضمن زياراته لمراكز المحافظة.

وكان في استقبال سموّه، رئيس المركز علي بن عبدالله بن قضعان، وعدداً من الأهالي.

وأكد سموّه خلال لقائه بأهالي المركز، أن مثل هذه الزيارات التفقدية تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتلمّس احتياجات أهالي المراكز بالمحافظة عن قرب، ونقل سموّه تحيات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه – حفظهما الله-.