محافظ الأحساء يتقدم المتسابقين في سباق ” الحسا تركض ” ويتوج الفائزين

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تقدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم، المتسابقين من المحترفين والهواة في سباق الحسا تركض، بمشاركة عدداً من مديري الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال.

وأكد سموّه أهمية تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة مجتمعياً ، لما لها من تأثير إيجابي على صحة الإنسان، كجزء من برنامج جودة الحياة التي يمثل إحدى أهم ركائز رؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات الرياضية المُلهمة تهدف للحفاظ على سلامة أفراد المُجتمع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي.

وفي ختام السباق توج سمو محافظ الأحساء الفائزين، حيث حصل المتسابق سمير جوهر على المركز الأول، و داويت أدماسي على جائزة المركز الثاني والمتسابق أنور الغوث على المركز الثالث في سباق فئة المحترفين ١٢ كيلو، أما فئة الهواة رجال ٦ كيلو حصل المتسابق رايد الجدعاني على المركز الأول، وصالح الشيباني على المركز الثاني، ووسام الفاربي على جائزة المركز الثالث.

وفي فئة هواة النساء ٦ كيلو حصلت المتسابقة بونتي ريبوتيو على المركز الأول، والمركز الثاني من نصيب المتسابقة فيتوما مباركي، وجائزة المركز الثالث المتسابقة مريم عوادي.

يُذكر أن هذا السباق استقطب ما يقارب ١٠ آلاف متسابق من مختلف الفئات العمرية من محترفين، وهواة، وأطفال، ونساء، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة ( أصحاب الهمم ).