محافظ الأحساء يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة “دان”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة “دان” عبد الرحمن أبا الخيل، وعددا من منسوبي الشركة .

واستمع سموّه خلال اللقاء لشرح عن شركة دان واستراتيجيتها الهادفة إلى إنشاء منظومة سياحية عالمية المستوى تسهم في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام من خلال إلقاء الضوء على التنوع الزراعي والطبيعي الغني في المملكة، وخطط الشركة لخلق تجارب استثنائية من شأنها تعزيز العلاقة بين الناس والطبيعة عبر مشاريع السياحة الريفية والبيئية والترفيهية، في وجهة فريدة تقع في محافظة الأحساء وتجمع بين الأصول المملوكة والأصول ذات الامتياز، فيما من المقرر الإعلان عن وجهات أخرى في السنوات المقبلة.

كما جرى خلال اللقاء بحث خطط شركة دان لتشغيل وجهة سياحية زراعية متميزة في قلب محافظة الأحساء، التي تعد من أكثر الأراضي خضرةً وخصوبةً في المنطقة الشرقية , وتضم واحة الأحساء المدرجة ضمن قائمة التراث الإنساني والعالمي لليونيسكو.

ويأتي اللقاء بعد إعلان شركة دان مؤخراً عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة هيلتون العالمية الرائدة في قطاع الضيافة، لتشغيل أول مشاريع شركة دان التي ستكون في محافظة الأحساء متمثلة في ثلاثة منتجعات تجذب الزوار الذين يتطلعون إلى التواصل مع الطبيعة والاستمتاع بمجموعة متنوعة من التجارب مع المساحات الخضراء الخصبة والمناظر الخلابة ، وتعد شركة دان، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة وتهدف إلى المشاركة في دعم تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة اقتصادات المدن في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبوصفها مساهماً في قطاع السياحة في المملكة، تعمل شركة دان على تمكين المجتمعات المحلية من تنويع أنشطتها الاقتصادية وتطوير أعمال ناجحة ومزدهرة ، وستتعاون الشركة بشكل وثيق مع الشركاء الرئيسيين في الحكومة والقطاع الخاص لتسريع وتيرة نمو قطاع السياحة، ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في إيجاد العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ومع حلول عام 2030، من المتوقع أن تسهم دان بحوالي 1.6 مليار دولار (6 مليار ريال سعودي) في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة مع توسيع نطاق عملياتها.