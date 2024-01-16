محافظ الأحساء يستقبل رئيس مؤسسة الري السابق

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم, الرئيس السابق للمؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك المعين حديثًا رئيسًا تنفيذيًا لشركة المياه الوطنية، والمهندس محمد بن زيد أبوحيد المكلف حديثًا برئاسة المؤسسة.

وكرم سموّه خلال اللقاء الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك نظير الجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته للمؤسسة، متمنيًا له التوفيق في منصبه الجديد بشركة المياه الوطنية.

كما هنأ المهندس محمد أبو حيد بمناسبة تكليفه رئيسًا للمؤسسة، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، منوهًا بما يحظى به قطاع الري من دعم ورعاية من قبل القيادة الرشيدة نظرًا لما يمثله القطاع من دورٍ مهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.