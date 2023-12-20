محافظ الأحساء يستقبل قيادات جامعة الملك فيصل في جلسته الأسبوعية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، خلال المجلس الأسبوعي (الثلاثائية) بالمحافظة مساء أمس، معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي، وعددًا من قيادات ومنسوبي الجامعة، وأصحاب الفضيلة والمعالي ومسؤولي الجهات الحكومية والمهتمين والمختصين.

وكرّم سموه خلال اللقاء، المبتكرين والمخترعين، مشيدًا بجهود الجامعة في تهيئة بيئة مشجعة للتميز والإبداع العلمي، مقدمًا شكره لكل المخترعين والباحثين على مساهمتهم في خدمة الإنسانية.

ونوه سموّ محافظ الأحساء بما تحظى به مؤسسات التعليم العالي من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة -أيدها الله- ومتابعة وتوجيه دائم بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وعلى وجه الخصوص تحفيز مجالات الابتكار والإبداع والموهبة، داعيًا الله للجميع بالتوفيق.

من جهته، استعرض الدكتور العوهلي، أبرز ما حققته الجامعة من مكتسبات ومنجزات تطويرية في مجال الابتكار وتنمية الأعمال، وطموحاتها وأهدافها المستقبلية التي ستسهم في مضاعفة هذه الإنجازات من خلال قطاع مختص بالابتكار وتنمية الأعمال، إلى جانب سعيها لدعم زيادة الإنتاج العلمي والبحثي وتجويده، والتركيز على البحوث التطبيقية، منوهاً بدعم سمو محافظ الأحساء وحرصه ومتابعته المستمرة لمسيرة الجامعة ومنسوبيها في كافة المجالات.

وقدم الدكتور العوهلي، عرضاً عن رحلة جامعة الملك فيصل نحو تعزيز الابتكار، والذي يمثل أحد أبرز التوجهات الوطنية، وما حققته الجامعة مؤخرًا من إنجازات في هذا المجال، كما قدم معاليه لسموه درع وسجل لبراءات الاختراع، حيث سجلت فيه الجامعة خلال عام 2023 أكثر من 188 براءة اختراع ذات أثر تنموي مستدام.