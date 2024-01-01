محافظ الأحساء يستقبل وفداً من إدارة فندق إنتركونتيننتال

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم، بمكتبه بمقر المحافظة، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الحسين والعفالق، المالك لفندق الأحساء إنتركونتيننتال محمد بن عبدالرحمن العفالق، ويرافقه عدد من إدارة الفندق.

وهنأ سموّه إدارة الفندق بمناسبة تحقيقهم عدة جوائز من The World Luxury من بين 2000 فندق على مستوى الشرق الأوسط ، مؤكداً أن تميز الفنادق في المحافظة يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة، التي تعمل تحت ظل رؤية المملكة 2030، خاصة أن الأحساء تزخر بمواقع وتجارب سياحية عديدة ، نتيجة الدعم غير المحدود المُقدم من القيادة الرشيدة – حفظها الله – للاهتمام بالقطاع السياحي وتنميته.