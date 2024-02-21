محافظ الأحساء يفتتح معرض المخطوطات والوثائق الأحسائية الأول

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء , أمس، معرض المخطوطات والوثائق الأحسائية، الذي تقيمه الجمعية التاريخية السعودية بالتعاون مع اللجنة العلمية، ويعـد المعرض الأول من نوعه على مستوى المحافظة والمنطقة، بحضور أصحاب السمو والفضيلة والمعالي وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والمختصين.

وتجول سموّه في المعرض الذي يحتوي على عددٍ كبير من المخطوطات والوثائق المتنوعة، إذ شارك في المعرض أكثر من ثلاثين مشاركًا قدموا مخطوطات في التفسير والحديث والفقه والطب والفلك والتاريخ، أما الوثائق التي بلغ عددها أكثر من ثلاثمائة، فقد تنوعت بين الوثائق الشرعية كالمبايعة، والوصية والأوقاف، ووثائق تجارية من بيع وشراء اللؤلؤ والأحجار الكريمة ومن سداد دين وأجرة.

كما احتوى المعرض على عددٍ من المراسلات من أبرزها مراسلات أئمة الدولة السعودية الثانية مثل الإمام تركي بن عبدالله، والإمام فيصل بن تركي، ومراسلات ملوك المملكة العربية السعودية، وجاء من بين الوثائق وثيقة وقفية للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -.

وشاهد سموّه والحضور عرضًا مرئيًا عن أبرز المخطوطات والوثائق الأحسائية، وكرم سموّه الداعمين والشركاء والمشاركين.