محافظ الأحساء يكرّم عددًا من ضباط وأفراد شرطة المحافظة

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، عددًا من ضباط وأفراد شرطة المحافظة، الذين كان لهم دور بارز في الكشف عن قضايا أمنية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه بمقر المحافظة اليوم, مدير شرطة الأحساء العميد سطام بن زياد العتيبي، وعددًا من ضباط وأفراد شرطة المحافظة.

وقدم سموّه شكره لما يحققه رجال الأمن من إنجازات أمنية بمختلف القطاعات، مؤكدًا سموّه حرص القيادة الرشيدة، على أمن وراحة المواطن والمقيم.

من جانبه، رفع مدير شرطة المحافظة العميد سطام العتيبي نيابة عن ضباط وأفراد الشرطة، الشكر لسمو محافظ الأحساء، لتكريم ودعم سموه المستمر لمنسوبي شرطة المحافظة والقطاعات الأمنية المختلفة.