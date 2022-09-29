محافظ الأحساء يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموّه رئيساً لمجلس الوزراء

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيساً لمجلس الوزراء .

وأكد سموه أن صدور الأمر الملكي سيكون له الأثر الكبير في دعم جميع القطاعات بالمملكة التي ستتلقى المتابعة والدعم غير المحدود من سمو ولي العهد -أيده الله -.

وسأل الله أن يعين ويسدد خُطا سمو ولي العهد لما فيه خير البلاد، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على الوطن الغالي.