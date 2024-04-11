محافظ الجبيل يزور المرضى ويستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

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زار محافظ الجبيل رئيس لجنة أصدقاء المرضى منصور الداود، اليوم، مستشفى الجبيل العام، للاطمئنان على المرضى المنومين، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتفقد الداود أجنحة وأقسام المستشفى، متمنياً للمرضى الشفاء العاجل، مقدماً شكره للعاملين في المستشفى على جهودهم في رعاية المرضى والوقوف على راحتهم.

من جانب آخر، استقبل محافظ الجبيل بمجلس المحافظة عدداً من المواطنين وأعيان المحافظة، ومديري الإدارات الحكومية، للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكداً أن هذه المناسبة العظيمة تعزز الروابط الاجتماعية، وتأصل المحبة والتسامح في وطننا الغالي الذي ينعم بموفور الأمن والرخاء والازدهار، في ظل قيادته الرشيدة -حفظها الله-، التي أولت الاهتمام والرعاية لخدمة الوطن والمواطن، والسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من النهضة والتنمية المستدامة في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وأشار إلى أن محافظة الجبيل من بين المدن التي حظيت بنصيبها من النمو والازدهار، بدعم وتوجيه من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على وطننا وقيادتنا -أيدها الله- بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على بلادنا المباركة أمنها واستقرارها وازدهارها.