محافظ الخبر يفتتح المؤتمر الدولي العاشر للجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونيابة عن أمير المنطقة الشرقية يفتتح معالي محافظ الخبر الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن الثنيان وسعادة الدكتورة حنان محمد الريس المؤتمر الدولي العاشر للجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم في فندق جراند حياة بالخبر بالمنطقة الشرقيه تحت عنوان “تعزيز التميز في رعاية مرضى الروماتيزم…..”.

وذكرت رئيسة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم الدكتوره حنان محمد الريس أنا المؤتمر يأتي امتثالا الى تحقيق رؤية المملكة 2030 في القطاع الصحي والقائم على تحسين جودة الخدمات الصحية ليكون أكثر شمولية وتكاملًا، ويلتزم بأعلى المعايير الدولية في تقديم الخدمات الطبية.

ومن هذا المبدأ حرصت الجمعية على إقامة هذه الفعاليات الصحية الهامة والذي نجتمع من خلاله ولمدة أربعة

أيام لمناقشة آخر المستجدات الطبية والأبحاث العلمية في مجال امراض الروماتيزم.

يضم المؤتمر العديد من البرامج العلمية وهي برنامج علمي لروماتيزم الكبار وبرنامج روماتيزم للأطفال وبرنامج علمي يعنى بأطباء الأسرة والباطنة وبرنامج مخصص لطاقم التمريض وكذلك 12 ورشة عمل ودورات متخصصة لتعليم تصوير المفاصل بجهاز الموجات الفوق الصوتية وملخصات البحث العلمي بالإضافة الى وجود مسابقة لأفضل صورة طبية وكذلك لأفضل ملخص لبحث علمي لأطباء زمالة الروماتيزم والمتدربين.

تقام مؤتمرات الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم سنوياً باعتماد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بهدف إتاحة الفرصة الى جميع منسوبيها والطلاب وطالبات من مختلف التخصصات لاستعراض ومناقشة مستجدات امراض الروماتيزم لدى الكبار والاطفال وإتاحة الفرصة للمشاركين والحضور للحصول على معلومات وخبرات قيمة تخص مساراتهم الصحية، وتعد النسخة الحالية من المؤتمر النسخة العاشرة و التي تهدف إلى تعزيز مفهوم الرعاية الصحية و رفع مستوى الوعي الصحي . حيث يشارك معنا في مختلف البرامج العلمية نخبة من الأطباء والمختصين والأكاديميين من داخل المملكة وخارجها حيث يضم (.119..) ما بين متحدثًا ومحاورا في الجلسات العلمية ويُناقش قرابة (.112…) ملخصاً بحثياً. كما أن المؤتمر يصاحبه المعرض الذي يضم الرعاة والشركاء الداعمين والمساندين لنا لعقد هذا المؤتمر. يضاف الى ذلك ان المؤتمر قد حظي باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ب 36 ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين في مختلف البرامج العلمية.

كما رحبت رئيسة المؤتمر الدكتورة خولة الغانم ونيابة عن اللجنة المنظمة و اللجنة العلمية و شركاء النجاح ونتمنى للجميع إقامة سعيدة وفعاليات ناجحه ومؤتمر ثري بالتبادل المعرفي والثقافي في مجال امراض الروماتيزم بين اطباء مملكتنا الغالية والدول المجاورة والعربية والمشاركةواشكر لكم لحضوركم ومشاركتم الفعالة ونتمنى لنا ولكم التوفيق ونجاح مؤتمر الجمعيه باذن الله.