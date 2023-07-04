محافظ الخرج يستقبل المهنئين بعيد الأضحى

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة اليوم، أصحاب الفضيلة ومسؤولي الجهات الأمنية والخدمية ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس المحلي وجمعاً من المواطنين بالمحافظة، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وبادلهم سموه التهنئةَ بهذه المناسبة السعيدة ونجاح حج هذا العام الذي تحقق بفضل الله ثم بتوجهات ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- التي أسهمت في أداء الحجاج لمناسكهم بكل يسر وسهولة, داعيًا اللهَ عزّ وجلّ أن يعيده على الوطن في ظل القيادة الحكيمه بالخير واليمن والبركات.