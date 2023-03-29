محافظ الخرج يستقبل رؤساء المراكز وأهالي المحافظة.

المناطق-أشرف العصيمي

استقبل الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج رؤساء المراكز والمعرفين وجمعاً من المواطنين.

وقدم المحافظ خلال كلمته التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك سائلاً الله أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال.

وأشار عما تنعم به البلاد من نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

وبين المحافظ على أهمية الأمانة والمسؤولية الملقاة على الجميع في حفظ أمن الوطن ومكتسباته عبر التعاون وتضافر الجهود بين المواطن والمسؤول.