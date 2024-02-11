محافظ الخرج يستقبل مديري تعليم المحافظة خلال الـ60 عامًا الماضية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج , في مقر المحافظة اليوم، مدير إدارة التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، ومديري التعليم الذين تعاقبوا على قيادة إدارة التعليم خلال 60 عامًا من العام 1379هـ إلى العام 1439هـ.

ونوّه سموه خلال الاستقبال بالتطور الذي شهده التعليم، الذي يأتي انعكاساً لما توليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، من دعم واهتمام كبيرين لقطاع التعليم في المملكة.

وقال: “شاهدنا هذا العام ولله الحمد مجموعة من طلبتنا في تعليم الخرج نافسوا وحققوا مراكز متقدمة في المحافل الدولية ثمرة للبناء والتعاون بين المعلمين وأولياء الأمور”، مشيداً بما قدمه قيادات التعليم السابقة في المحافظة، ومتمنياً لهم التوفيق والسداد.