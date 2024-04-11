محافظ الخرج يشارك أهالي المحافظة فرحة عيد الفطر المبارك

المناطق_أشرف العصيمي

رعى الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، حفل أهالي المحافظة الذي نظمته بلدية الخرج بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور مدراء الجهات الحكومية والأمنية ورؤساء المراكز وأهالي المحافظة.

بدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم كلمة لسمو محافظ الخرج رفع خلالها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس المجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على القيادة والوطن باليمن والخير والبركات ، كما رفع سموّه خلال كلمته التهنئة لسمو أمير المنطقة ونائبه و لأهالي المحافظة والمقيمين فيها، بمناسبة بلوغ عيد الفطر المبارك.

بعد ذلك عرض أوبريت يحاكي فرحة الوطن بقيادته وفرحة الخرج بالعيد ، واختتم الحفل بالعرضة السعودية والألعاب النارية التي إضاءات سماء الخرج احتفاء بعيد الفطر المبارك، وسط حضور من الأهالي والزوار.