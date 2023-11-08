محافظ الخرج يكرّم الطالب العتيبي بمناسبة حصوله على جائزة مكتب التربية العربي بسلطنة عمان

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج اليوم الطالب الموهوب عبدالله بن فهد العتيبي بمناسبة حصوله على جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للطالب المتفوق في دورتها السادسة عشر للعام 2023م بسلطنة عمان, وذلك بمقر المحافظة، بحضور والد الطالب ومدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، و عدد من مشرفي إدارة التعليم.

وهنّأ سموه الطالب بحصوله على هذه الجائزة، مشيداً بكل من أسهم في الدعم والمساندة لتحقيق هذا الإنجاز، منوّهاً بما توليه القيادة الحكيمة -حفظها الله- من اهتمام ورعاية بأبناء الوطن، وتوفير السبل والبيئة المناسبة لدعم المواهب والمتميزين.