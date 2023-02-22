محافظ الطائف: ذكرى يوم التأسيس .. تجسيد للعمق التاريخي والإرث الحضاري للدولة السعودية

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -؛ بذكرى “يوم التأسيس”، الذي يصادف يوم 22 فبراير من كل عام.

وقال سموه في كلمةٍ بهذه المناسبة: “تحلُّ علينا اليوم مناسبة وطنية، نستذكر فيها الماضي العريق، الذي شهد صموداً ووحدة، وسجّل ملاحم من الكفاح والبناء، ورفعت بيارق التأسيس قبل ثلاثة قرون حلقت فيه مجداً وعزاً، وأظلّت الجزيرة العربية عِلماً وثقافة”، مشيراً إلى أن يوم التأسيس يعكس أمام أجيالنا الحاضرة العمق التاريخي والإرث الحضاري للدولة السعودية، ونستذكر فيه منجزات الأئمة والملوك وأبناء الوطن من أجل الوحدة وإرساء دعائم الأمن وتوحيد الكلمة؛ لتأسيس دولة حضارية وشعب يعتز بوطنه وقادته وقيمه وتراثه وهويته.

وأشار سموّه إلى أن تاريخ المملكة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، مروراً بالدولة الثانية، ثم توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله -؛ يحمل في طيّاته معانٍ عميقة من الترابط والتلاحم بين القيادة والمواطن، وتضحيات تحوي تفاصيلها مراحل تستحق التوقّف والتأمل، بما واجهته من صعوبات في طريق لمّ الشمل وتحقيق الأمن والتنمية والرخاء وتوطيد الاستقرار، وأحداث رسمتْ ملامح بارزة لدولة المستقبل، سائلاً الله أن يحفظ للمملكة أمنها وأمانها، ويديم عليها عزّها، تحت ظل قيادتها الرشيدة – أيدها الله-.