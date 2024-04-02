محافظ الطائف يدشن حملة “تراحمنا له أثر”

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف بمكتبه, حملة “تراحمنا له أثر” التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بالمحافظة, بحضور رئيس مجلس إدارة “تراحم” هشبل بن تركي بن هشبل وأعضاء اللجنة.

واستمع سموه إلى شرح من رئيس اللجنة عن أهداف الحملة التي تسعى إلى حث أبناء المحافظة ورجال الأعمال والمؤسسات والشركات الكبرى ودعوتهم للإسهام في دعم برامج وأنشطة اللجنة,للقيام بمهامها في تحقيق الاستقرار المادي والنفسي والاجتماعي للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وتغطية الاحتياجات الضرورية.

كما اطلع على التقرير عن عدد الأسر المستفيدة التي تجاوزت 280 مستفيدًا، وقدم شكره وتقديره لأعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم على ما يقدمون من أعمال إنسانية تنعكس بالفائدة على أبناء المجتمع.