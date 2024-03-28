محافظ الطائف يدشن مبادرة التشجير احتفاءً بيوم مبادرة السعودية الخضراء

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، بحضور مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس هاني عبدالرحمن القاضي، وعدد من طلاب وطالبات مدارس تعليم الطائف اليوم، التشجير احتفاءً بيوم مبادرة السعودية الخضراء، وذلك بمنتزه سد وادي عكرمة بالطائف.

وكان في استقبال سموه مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس هاني القاضي، وعدد من منسوبي الفرع.

واستمع سموه لعرض من مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة عن برامج التشجير والمبادرة التي تبرز جهود المملكة في مجال المناخ ومكافحة التصحر وترسيخ جهود أفراد المجتمع.

وأشار القاضي إلى أنه بالتعاون مع الجهات الأخرى سيتم زراعة آلاف الأشجار في المحافظة وتشجيع المجتمع وسكان الأحياء السكنية على المشاركة.

كما شارك سمو محافظ الطائف طلاب وطالبات مدارس تعليم الطائف زراعة الأشجار وطعام الإفطار.