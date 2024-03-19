محافظ الطائف يستقبل مسؤولي القطاعات الحكومية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف أمس الاثنين, مسؤولي القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية, وجمعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه.

ورفع سموه باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة شهر رمضان، مشيرًا إلى أن شهر رمضان المبارك هو شهر الخير الذي تكثر فيه الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله, داعيًا المولى القدير أن يعين الجميع على صيامه وقيامه وأن يعيد هذه المناسبة على هذه البلاد بالخير والمسرّات في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض عدد من الموضوعات في المجالات التنموية والخدمية والاجتماعية والحرص على متابعة الأعمال والإشراف عليها من قبل الجهات المعنية لخدمة المواطنين والمقيمين والارتقاء بالعمل بين جميع الجهات لتنعكس هذا الأعمال بالفائدة على محافظة الطائف وسكانها وزوارها.