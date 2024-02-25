محافظ الطائف يطّلع على استعدادت انطلاقة الفصل الدراسي الثالث

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، مدير التعليم بالمحافظة الدكتور سعيد الغامدي.

واطّلع سموه، خلال الاستقبال على أعمال إدارة التعليم خلال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، واحتفالات المدارس بيوم التأسيس، وخطة الإدارة لبدء الفصل الدراسي الثالث وتوزيع جميع المقررات للطلاب والطالبات.

ونوه بما يحظى به التعليم من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة, متمنيًا للكادر التعليمي والإداري والطلاب والطالبات المزيد من التوفيق والنجاح.

وأشاد بالجهود القائمة، متطلعًا لاستمرار التكاملية لخدمة أبناء وبنات المحافظة خلال مراحل تحصيلهم العلمي.