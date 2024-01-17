محافظ الطائف يكرّم طلبة “تعليم الطائف” الفائزين في المسابقات الدولية

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كرَّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، اليوم في مقر المحافظة، 30 طالبًا وطالبة من “تعليم الطائف “الحاصلين على المراكز الأولى والمراكز المتقدمة في عدة مسابقات دولية ومحلية بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد الغامدي، وعدد من منسوبي التعليم.

وقال سمو محافظ الطائف في بداية اللقاء: أهنئكم بهذه المناسبة وأنا فخور بتفوق أبنائي وبناتي في تعليم الطائف وهذا الإنجاز لا يستغرب على أبناء وبنات الوطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – ونتطلع لتمثيل الطائف والمملكة في كافة المحافل العالمية وفق ماتهدف له رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وقدَّم سمو محافظ الطائف، التهنئة للطلاب والطالبات وأسرهم، ومدارسهم، وحثَّهم على المزيد من النجاحات، متمنيًا لهم التوفيق.

من جهته قدَّم الدكتور الغامدي، شكره وتقديره لسمو محافظ الطائف، على اهتمامه ودعمه ومتابعته المستمرة لـ”تعليم الطائف “.

يُذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة بإدارتي الأداء التعليمي وتنمية القدرات حققت عدداً من الإنجازات في مختلف المجالات.