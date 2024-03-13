محافظ الطائف يلتقي المدير التنفيذي لجمعية وادي ليه

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف, اليوم, في مكتبه بالمحافظة، المدير التنفيذي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم في “وادي ليّة” الدكتور سعد الزيادي، وعددًا من أعضاء الجمعية.

وهنّأ سموه منسوبي الجمعية بحصولهم على عدد من الجوائز في المسابقات المقامة في مناطق المملكة , مؤكداً فخره بالإنجازات التي تقدمها جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، كون خدمة القرآن الكريم شرف عظيم يتمناه الجميع لما له من الأجر والثواب ، لافتاً النظر إلى حرص ولاة الأمر – يحفظهم الله- على خدمة القرآن الكريم.

فيما قدم المدير التنفيذي لجمعية وادي ليه الشكر لمحافظ الطائف على اهتمامه ودعمه ومتابعته المستمرة لكل القطاعات الحكومية والخدمية ,لافتاً النظر إلى استعداد الجمعية لتنفيذ عدد من ورش العمل ونقل خبراتها المختلفة للجمعيات الأخرى.