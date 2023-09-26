محافظ المجمعة يشارك أبناءه الطلبة الاحتفاء باليوم الوطني

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شارك صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة، أبناءه الطلبة في متوسطة وثانوية الأمير سلطان بالأرطاوية الاحتفاء باليوم الوطني الـ93 للمملكة تحت شعار “نحلم ونحقق”, وذلك بحضور مدير التعليم بالمحافظة يوسف الملحم.

وتخلل الحفل، كلمات وعرض مرئي ولوحات إنشادية وفنية بأعمال الطلاب تعبر عن هذه المناسبة الوطنية.

وقال سموه خلال الحفل: “إن هذه المناسبة الوطنية تعد لحظة تاريخية يميزها الاستقرار والنمو الاقتصادي المُستدام وتوحيد هذا الوطن وتحقيقه المكانة الريادية على الساحة الإقليمية والعالمية في مختلف الميادين”.

من جانبه ثمَّن الملحم لسمو محافظ المجمعة مشاركته أبناءه الاحتفاء باليوم الوطني، الذي يُرسخ قيم المواطنة والانتماء والولاء ويُعزز مكانة الوطن لدى الطلبة.

يذكر أن مدارس تعليم المجمعة انطلقت بأنشطة الاحتفاء باليوم الوطني بشعار “نحلم ونحقق” حيث تضمنت عددًا من الفعاليات منها “القائد وحارة أجدادي” ومعارض مدرسية وفعاليات للتعريف بالبيرق وجداريات حب الوطن” وغيرها من الفعاليات.