محافظ النعيرية يكرم القحطاني ويستقبل الدويش

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رعى محافظ النعيرية عبدالله السيف حفل تكريم المدير التنفيذي للقطاع الغربي بشبكة الخدمات الصحية الطرفية بتجمع الشرقية الصحي السابق حمد القحطاني واستقبال المدير الجديد للقطاع الصحي فيصل الدويش ، وأقيم الحفل بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والمنشأت الصحية بمحافظة النعيرية.

وبدأ الحفل الذي نظمه مستشفى النعيرية العام أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي بكلمة مدير الشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي عبدالله الشمري رحب من خلالها بالحضور واستعرض جانبا من اهم المنجزات الصحية التي شهدها القطاع الصحي مؤخرا ، مشيرا الى ما بذله المدير السابق من جهود حثيثة للرقي بالخدمات الصحية المقدمة للأهالي ، في ظل الدعم اللامحدود من قيادة هذه البلاد المباركة.

ثم شاهد الجميع عرضا مرئيا عن القطاع الصحي وامتداد الرقعة الجغرافية التي يخدمها ، تلا ذلك كلمة المدير التنفيذي للقطاع الغربي بشبكة الخدمات الصحية الطرفية بتجمع الشرقية الصحي فيصل الدويش اثنى من خلالها على ما بذله زميله السابق من دور ريادي في قيادة القطاع الصحي ، وأشاد بالجهود التي أنجزت في تقديم رعاية شاملة للمستفيدين من الخدمات الصحية .

ثم القى الشاعر مطلق الغربي قصيدة وطنية بهذه المناسبة .

وفي الختام كرم محافظ النعيرية عبدالله السيف المدير السابق حمد القحطاني مثنيا على ما بذله من جهود مع زملائه مديري الإدارات الحكومية الأخرى لخدمة المواطنين والمقيمين ، متمنيا له التوفيق في حياته القادمة.

وتوالت بعد ذلك سلسلة التكريم من مديري الإدارات الحكومية ومنسوبي القطاع الصحي وعدد من الأهالي والاعيان.

وشهد حفل التكريم مشاركة احدى الأمهات كبيرات السن المستفيدات من خدمات الطب المنزلي بتقديم هدية للمدير السابق

من جانبه أعرب ” القحطاني ” عن عظيم شكره على هذه المبادرة والاحتفاء الذي أقيم لتكريمه ، منوها أن ذلك يؤكد عمق الروابط الأخوية بين منسوبي الإدارات الحكومية ، سائلا الله التوفيق والنجاح للمدير الجديد للقطاع الصحي .

ثم تناول الجميع طعام العشاء المقام بهذه المناسبة .