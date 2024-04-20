محافظ بنك اليابان يشير إلى رفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الارتفاع

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قال محافظ بنك اليابان (البنك المركزي) كازو أويدا إنه من المرجح للغاية أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الارتفاع، مؤكدا أن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات

وبعد أول زيادة لأسعار الفائدة خلال 17 عاما، في اجتماع السياسة السابق للبنك في مارس الماضي، اعترف أويدا بأن خبرة اليابان في العمل بأسعار فائدة صفرية لفترة طويلة تعني أن تحديد مدى ارتفاع أسعار الفائدة يشكل “تحديا” وفقا لـ الاقتصادية”.

ومع ذلك، أكد محافظ البنك المركزي في الوقت الحالي، الحاجة إلى الإبقاء على ظروف مالية تيسيرية نظرا لأن التضخم الأساسي لا يزال “أقل إلى حد ما” من هدف بنك اليابان المركزي الذي يبلغ 2 %، مضيفا أن البنك يراقب نمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات لضمان استقرار التضخم.

وأضاف أويدا “إذا استمر التضخم الأساسي في الارتفاع، سنقوم على الأرجح برفع أسعار الفائدة”، واصفا هذا الوضع بأنه “صحي”.