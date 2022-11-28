محافظ جدة يتوج الفائزين بكأس العالم للسيارات السياحية على حلبة كورنيش جدة

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توّج صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن محمد العبدالله الفيصل، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مساء اليوم، الفائزين بالسباق الثاني لجولة السعودية في كأس العالم للسيارات السياحية “دبليو تي سي آر” والتي نظمها الاتحاد الدولي للسيارات، بالتعاون مع شركة رياضة المحركات السعودية، واحتضنت منافساتها حلبة كورنيش جدة، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري.

وجاءت نتائج السباق على النحو التالي:

المركز الأول: البلجيكي غيليز ماغنوس سائق فريق كومتويو أودي سبورت،

المركز الثاني: المقدوني فيكتور دافيدوفسكي سائق فريق كومتويو ريسنغ

المركز الثالث: الإسباني ميكيل أزكونا سائق فريق بي آر سي هيونداي إن سكوادرا كورس.

وشهد اليوم الختامي لمنافسات كأس العالم للسيارات السياحية على حلبة كورنيش جدة، العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية، حيث خاض السائقون السباقين الرئيسيين، وسط منافسة شرسة من جميع المشاركين بسبب الصراع على لقب البطولة للفرق، والذي حسمه فريق بي آر سي هيونداي إن سكودرا كورس برصيد 523 نقطة، وجاء فريق أول إينك دوت كوم ميونخ موتور سبورت في المركز الثاني برصيد 387 نقطة، وفريق كومتويو دي إتش إل أودي سبورت في المركز الثالث برصيد 344 نقطة.

وفي السباق الأول، استغل الفرنسي نثنائيل بيرثون، سائق فريق كومتويو دي إتش إل أودي سبورت، الانطلاقة من المركز الأول وحافظ على مركزه طوال السباق الذي امتد لمدة 30 دقيقة، متقدماً على المجري نوربرت ميشيلز سائق فريق بي آر سي هيونداي إن سكودرا كورس، لينهي السباق في المركز الأول للمرة الثانية له هذا الموسم ويصبح على بُعد 5 نقاط فقط من صاحب المركز الثاني في الترتيب العام الأرجنتيني نستور غيرولامي، سائق أول إينك دوت كوم ميونخ موتور سبورت.