محافظ جدة يرعى الملتقى الوطني الثالث لاستدامة المنشآت العائلیة الأربعاء المقبل

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برعاية صاحبِ السموِّ الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، تطلق غرفة جدة بالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلیة الأربعاء المقبل، الملتقى الوطني الثالث لاستدامة المنشآت العائلیة، بمشاركة مجموعة متحدثين من قيادات المنشآت العائلية وقطاع الأعمال، وذلك بمبنى غرفة جدة.

ويتناول الملتقى الذي يستمر يومين؛ مجموعة من المحاور التي تستهدف المنشآت العائلية وقطاع الاعمال، وتتضمن استراتيجيات الاستثمار والآفاق المستقبلية للمنشآت العائلية في ظل الرؤية 2030، وكيفية إدارة الثروة العائلية، واستعراض تجربة منشآت وصلت للجيل الرابع من المنشأت العائلية، وكيفية حل النزاعات، والميثاق العائلي لدى المنشآت، وتوجيه وتطوير الأجيال الناشئة في المنشآت العائلية.

ويسعى الملتقى إلى نشر الوعي بأهمية تطبيق أفضل الممارسات والمعايير لاستدامة المنشآت العائلية؛ والعمل على تدريب وتأهيل القيادات على التصميم وتطبيق معايير الاستدامة من خلال الدورات التدريبية المتخصصة؛ وطرح الأفكار والحلول والطرق العلمية لمواجهة التحديات والخروج بتوصيات ومعايير تساعد المنشآت العائلية على تطوير ممارساتها.

ودعت غرفة جدة والمركز الوطني للمنشآت العائلیة المهتمين بقطاع الأعمال والمنشآت العائلية للاطلاع ومزيد من المعلومات والراغبين بالمشاركة بالتسجيل من خلال الرابط: https://t.co/9MkGIyJ8mB