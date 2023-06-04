محافظ جدة يرعى حفل “خيركم” لتخريج 1655 حافظ وحافظة اليوم

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يرعى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة مساء اليوم الأحد الموافق ١٥ من شهر

ذو القعدة الجاري ، حفل جمعية “خيركم” لتحفيظ القرآن بجدة لتكريم ١٦٥٥ حافظ وحافظة لكتاب الله، وذلك بفندق هيلتون جدة.

وأفاد رئيس مجلس إدارة خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي، أن رعاية سموه لحفل الجمعية للاحتفاء بحفظة كتاب الله، تأتي امتداداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، من دعم واهتمام بكتاب الله تعالى ، مشيراً إلى أن العديد من جمعيات ومعاهد ومراكز القرآن الكريم حول العالم تغبطها على الرعاية الكريمة والدعم الذي يوليه ولاة الأمر – حفظهم الله –وذلك حين زيارتهم لجمعيات تحفيظ القرآن بالمملكة للاستفادة من برامجها وخططها الاستراتيجية ، فيما عبر عن شكره لسمو محافظ جدة، على رعايته لبرامج الجمعية المختلفة، مثمّناً متابعة سموه وحرصه.

من جهة أخرى اختتم قبل قليل حفل القسم النسائي بجمعية خيركم لتكريم حافظات القرآن وذلك بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة مشاعل بنت مقرن بن عبدالعزيز آل سعود.

وتنوعت فقرات الحفل ما بين الكلمات الخطابية والعروض المرئية لإنجازات القسم على مدى العام ، في حين شكرت خلال الحفل مديرة مكاتب الإشراف النسائية الأستاذة أمينة الرحيلي جميع منسوبات القسم النسائي والعاملات في الميدان التعليمي على ما بذلنه من جهود جبارة وملموسة كانت ثمرتها المئات من حافظات القرآن ، واللاتي بدورهن هنأتهن بهذا الخير العظيم سائلة لهن دوام التوفيق مع صحبة كتاب الله.

بعدها شاهد الحاضرات فقرة (عُرس وغرس) والتي تناولت لقطات من سيرة الدكتورة فاطمة نصيف رحمها الله – رئيسة القسم النسائي السابقة – والتي عملت في مجال خدمة القران لما يقارب الـ50 عاماً ، بعدها كانت فقرة (أمل بين أروقة خيركم ) والتي سردت إنجازات كافة إدارات القسم وطبيعة عملها على مدى عام كامل.

وفي ختام الحفل جرى تكريم طالبات الجمعية الفائزات في مسابقة الملك سلمان القرآنية على مستوى المملكة إعلان أسماء الـ 13 الأوائل من حافظات القرآن الكريم على مستوى محافظة جدة واللاتي حظين بصحبة معلماتهن بتكريم صاحب السمو الملكي الأميرة مشاعل بنت مقرن ، بعدها أهدت الرحيلي سمو الأميرة درعاً تذكارياً لحضورها وتشريفها حفل الجمعية.

هذا وجاءت أسماء الطالبات الأوائل على النحو التالي : الأولى هبة ماجد رشدي الصفدي من دار الصديقة 7 ، الثانية لين أحمد صباغ من دار الصديقة 11 ، الثالثة أسماء حسام مصطفى من دار نهج الإحسان ، الرابعة لين عمرو البنا من دار الهدى ، الخامسة زينب عبد الكريم سليمان من مسجد الشفا ، السادسة جودي محمد سليق من دار الريان ، السابعة دلال محمد الجهني من مسجد عمر باصبرين ، الثامنة مرام عبد المجيد الأهدل من مسجد الإيمان ، التاسعة وجدان عبد الملك ثابت من دار الصديقة 6 ، العاشرة أمجاد سعيد يسلم حماد من دار الصديقة 6 , والحادية عشرة لبابة محمد الدرة من دار الصديقة 11, والثانية عشرة سراء عمر سهيل من مسجد التوفيق , والثالثة عشرة ياسمين أحمد خلوف من مسجد الملك عبد العزيز.